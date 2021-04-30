الأوضاع على الحدود القيرغيزية الطاجيكية هادئة وعودة تدريجية للسكان إلى منازلهم

أكد مصدر في مكتب رئيس بلدية سفارة في طاجيكستان الجمعة، أن “الأوضاع عند الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان، حيث اندلع نزاع مسلح، هادئًة اليوم، ولم يسجل إطلاق نار منذ وقفه، مشيراً إلى بدء السكان بالعودة إلى منازلهم”.

وقال المصدر لوكالة سبوتنيك “منذ وقف إطلاق النار الليلة الماضية، لم يسمع إطلاق نار في المنطقة”، موضحا أن “الطريق بين إسفارة وجيب فوروخ مفتوح الآن، وسكان قريتي خوجة ألو وسومونين، يعودون إلى منازلهم تدريجيا بعد فرارهم بسبب النزاع المسلح”.

هذا ويبلغ طول الحدود بين طاجيكستان وقيرغيزستان 970 كيلومتراً، منها 519 كيلومتراً فقط محددة[مرسمة]، أما البقية فهي مناطق متنازع عليها، مما يؤدي إلى خلافات حول استخدام المياه والأراضي في المناطق الحدودية.

وقد تصاعد الصراع بين السكان المحليين للمناطق الحدودية بين قرغيزستان وطاجيكستان في 29 نيسان/أبريل، إلى مواجهة مسلحة بين جيش البلدين. واستمرت الاشتباكات بين حرس الحدود القيرغيزي والطاجيكي لأكثر من ست ساعات. وأسفر ذلك عن مقتل عشرين شخصا وإصابة أكثر من 150 آخرين من الجانبين.

وتوصل الطرفان مساء 29 نيسان/أبريل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وسحب القوات من الحدود.

المصدر: سبوتنيك