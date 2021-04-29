لروسيا أدوار عديدة في المنطقة ولبنان تصبّ في مصلحتنا ومنها: إحقاق التوازن الدولي في المنطقة وهذا يصبّ في خانة العدالة الدولية، لعب دور إيجابي في عملية السلام على قاعدة الحقوق وليس على قاعدة العنف والقوّة، رعاية هذا الحضن المشرقي وحمايته ليلعب دوره الإقتصادي الفاعل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2021 - 17:50

لروسيا أدوار عديدة في المنطقة ولبنان تصبّ في مصلحتنا ومنها: إحقاق التوازن الدولي في المنطقة وهذا يصبّ في خانة العدالة الدولية، لعب دور إيجابي في عملية السلام على قاعدة الحقوق وليس على قاعدة العنف والقوّة، رعاية هذا الحضن المشرقي وحمايته ليلعب دوره الإقتصادي الفاعل

منذ 1 ساعة 29 April، 2021
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