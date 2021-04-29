باسيل: نحن كلنا بانتظار ان يأخذ رئيس الحكومة المكلّف قراره بالسير بتشكيل الحكومة والأهم قراره بالإصلاح – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2021 - 17:50

باسيل: نحن كلنا بانتظار ان يأخذ رئيس الحكومة المكلّف قراره بالسير بتشكيل الحكومة والأهم قراره بالإصلاح

منذ 1 ساعة 29 April، 2021
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