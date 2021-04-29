باسيل: لا يمكن إجراء الإصلاح وإعادة بعض الحقوق للبنانيين دون ذلك، حتى ولو توجّه لبنان الى الشرق بدل الغرب او اذا بقي متوسطاً بين الشرق والغرب، لا يمكن إنهاض لبنان من دون إصلاحه – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2021 - 17:50
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باسيل: لا يمكن إجراء الإصلاح وإعادة بعض الحقوق للبنانيين دون ذلك، حتى ولو توجّه لبنان الى الشرق بدل الغرب او اذا بقي متوسطاً بين الشرق والغرب، لا يمكن إنهاض لبنان من دون إصلاحه
منذ 1 ساعة
29 April، 2021
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