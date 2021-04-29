سوريا: مجموعة مجهولة تتبنى استهداف رتل لقسد في دير الزور

تبنت مجموعة محلية في المنطقة الشرقية بسوريا عملية استهداف رتل عسكري لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بواسطة كمين قالت إنه أدى إلى إصابة قائد عسكري ومقتل 3 من قسد.

وفي بيان نشرته في صفحة على الفيسبوك تحمل اسم “المقاومة الشعبية في المنطقة الشرقية (شرق الفرات)” قالت المجموعة إن “المقاومة الشعبية في وادي الفرات” أوقعت رتلًا عسكريًا تابعا لقسد في “كمين محكم”. في قرية الحصان بريف دير الزور الشمالي الغربي.

وأضافت أن العملية أسفرت عن تعرض نائب قائد مجلس دير الزور العسكري (المدعوم من قسد) خليل الوحش “لإصابات خطيرة”، إضافة إلى مقتل 3 من مقاتلي المجلس.

وحسب البيان فإن رتلًا آخر يضم أكثر من 70 مصفحة لقسد والقوات الأمريكية توجه إلى المكان، تزامنًا مع إطلاق النار والتحليق المكثف لطيران التحالف.

المصدر: وكالة سانا