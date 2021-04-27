تحديد عطلة المدارس في عيدي “الفصح لدى الطوائف الارثوذكسية والعمال”

حدد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال في لبنان طارق المجذوب عطلة “الجمعة العظيمة واثنين الفصح المجيد لدى الطوائف الارثوذكسية وعيد العمال”، حيث تقفل الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة على اختلاف انواعها ومراحلها، ويتوقف التعلم الحضوري وعن بعد بكل مساراته ، ابتداء من صباح الخميس الواقع فيه 29 نيسان 2021 ولغاية مساء الاثنين الواقع فيه 3 أيار 2021.

وقال المجذوب في قرار له الثلاثاء “بناء على المرسوم رقم 6157تاريخ 21/1/2020 (مرسوم تشكيل الحكومة)، بناء على المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة منه (تحديد أيام التدريس الفعلي في المدارس الرسمية )، استنادا الى احكام المرسوم رقم 5215 تاريخ 27/9/2005 (تعيين الاعياد والمناسبات الرسمية) بناء على القرار رقم 1460/م/2010 تاريخ 7/10/2010 (تحديد العطل المدرسية في المدارس الرسمية على اختلاف انواعها ومراحلها)، بناء على المذكرة الادارية رقم 7 تاريخ 15/4/2021، المتعلقة باقفال الادارات والمؤسسات العامة لمناسبة الجمعة العظيمة واثنين الفصح المجيد وعيد العمال، ولمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد لدى الطوائف الارثوذكسية، تقفل الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة على اختلاف انواعها ومراحلها، ويتوقف التعلم الحضوري وعن بعد بكل مساراته ، ابتداء من صباح الخميس الواقع فيه 29 نيسان 2021 ولغاية مساء الاثنين الواقع فيه 3 أيار 2021”.

وتقدم المجذوب “من جميع العاملين في التربية والتعليم، في القطاعين الرسمي والخاص، بأصدق التمنيات”، وثمن “عاليا جهودهم خلال هذه الفترة للقيام بالدور الوطني المطلوب منهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام