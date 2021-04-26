كورونا في بريطانيا.. تسجيل 2064 إصابة جديدة و6 وفاة

كورونا في بريطانيا.. تسجيل 2064 إصابة جديدة و6 وفاةأعلنت وزارة الصحة البريطانية الاثنين انه تم تسجيل 2064 إصابة جديدة و6 وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن “الإصابات ارتفعت قليلا مقارنة بما أعلن أمس، حيث سجل 1712 إصابة جديدة، فيما تراجعت الوفيات عن 11 حالة وفاة الأحد”.

وقالت الوزارة إن “أكثر من 33 مليونا و752 ألف مواطن تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، فيما تلقى 12 مليونا و897 ألفا الجرعة الثانية”.

وسجلت بريطانيا إجمالي إصابات بكورونا بلغ أكثر من 4 ملايين و404 آلاف حالة، وحوالي 127.5 ألف وفاة.

المصدر: روسيا اليوم