وزارة الداخلية: فهمي لا يتلقى الاوامر ويعمل ضمن العمل المؤسساتي حصرا

أكد المكتب الاعلامي في وزارة الداخلية والبلديات في لبنان في بيان له الاثنين ان “الوزير محمد فهمي لا يتلقى الاوامر لا من سفارة اجنبية ولا من اي حزب ولا من أي جهة كانت، فهو يعمل ضمن العمل المؤسساتي حصرا”.

وقال البيان “ذكرت احدى الاعلاميات خلال مقابلة حلت ضيفة فيها، أن القوة الضاربة في شعبة المعلومات التابعة لقوى الامن الداخلي حضرت الى امام شركة مكتف للصيرفة في عوكر بناء لأمر من سفارة أجنبية في لبنان”، وتابع “يؤكد وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي ان ما ذكرته تلك الاعلامية غير صحيح جملة وتفصيلا، ويشدد على انه لا يتلقى الاوامر لا من سفارة اجنبية ولا من اي حزب ولا من أي جهة كانت، فهو يعمل ضمن العمل المؤسساتي حصرا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام