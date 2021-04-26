الاتحاد الأوروبي يؤكد استمرار توقف الرحلات مع الولايات المتحدة مع تواصل جهود مكافحة كورونا

أكد الناطق الرسمي باسم المفوضية الأوروبية لشؤون الهجرة والداخلية أدلبرت جانز، استمرار تجميد رحلات السفر غير الضرورية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، معرباً عن أمله في عودة حركة السفر في أقرب وقت ممكن بالتزامن مع تكثيف حملة اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد. وقال جانز، خلال إحاطة إعلامية للمفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، “السفر الضروري فقط بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد أخرى من الدول خارج أوروبا يبقى قائما في الوقت الحالي”.

وأضاف أدلبرت جانز، “نحن نتابع عن كثب تطور عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة، ونأمل أن تعود الرحلات الجوية المتبادلة عندما يكون الوضع آمنا.”

ومن جانبه قال الناطق الرسمي باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر، خلال الإحاطة الإعلامية، “نحن على اتصال مستمر مع واشنطن ولكن ليس هناك حتى الآن خطا زمنيا محددا لتحديد موعد بدء الرحلات الجوية المتبادلة. “

المصدر: سبوتنيك