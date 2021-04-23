“الجهاد” لأهل القدس: نحن معكم ولن نتخلى عنكم وسنظل نحمي الأرض والشعب والمقدسات

رأى عضو المكتب السياسي لحركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين خالد البطش ان “ما يجري في القدس هو معركة حماية وتثبيت السيادة الوطنية على المدينة وعلى مقدساتها الإسلامية والمسيحية”، وشدد على “ضرورة توحد الفلسطينيين ضمن استراتيجية وطنية لإسقاط مشاريع الاحتلال ومخططاته”.

وأكد البطش على “ضرورة وحدة الفلسطينيين ضمن استراتيجية وطنية لإسقاط مشاريع الاحتلال ومخططاته”، ولفت الى أن “التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية تتطلب المواجهة ومقاومة العدو في جميع الأماكن”، وقال لأهالي القدس “نحن معكم ولن نتخلى عنكم وسنظل نحمي الأرض والشعب والمقدسات”.

كلام البطش جاء خلال مسيرة جماهيرية قرب المسجد العمري الكبير في بلدة جباليا النزلة بقطاع غزة نُظمت بعد صلاة الجمعة وشارك فيها ممثلون عن حماس والجهاد وممثلون عن القوى الوطنية والإسلامية، إسنادا للمقدسيين المنتفضين في وجه قوات ومستوطني الاحتلال على بوابات المسجد الأقصى.

وقال البطش إن “محاولات العدو لتثبيت سيادته على القدس تماشيا مع وعد ترامب، تفشله سواعد الشباب المقدسي البطل مستندين على سورة الإسراء وحائط البراق”، وأضاف “شعبنا الفلسطيني لن يقبل بالهزيمة أمام الاحتلال الإسرائيلي ولن يسلم لمشيئته ولن يرضى بسياسة الأمر الواقع”.

المصدر: فلسطين اليوم