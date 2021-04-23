واعظي: انتاج اللقاحات المحلية واستخدامها في الربيع وأوائل الصيف

أعلن مدیر مكتب الرئيس الایراني محمود واعظي أن “الأولوية الاولى للحكومة هي توفير اللقاحات المطلوبة من الخارج”، مضيفاً أنه “طبقاً لما اعلناه سابقاً فإن جهود الحكومة تصب على انتاج اللقاحات المحلية واستخدامها في الربيع وأوائل الصيف”.

وبشأن شفافية توزيع اللقاحات المستوردة ووضع اللقاحات المنتجة محليا، أوضح واعظي في مقابلة مع مراسل إرنا اليوم الجمعة، أن الشفافية في استخدام اللقاحات التي نقوم بحقنها حاليا مهمة جدا، ولهذا السبب أوعز الرئيس روحاني الى وزارة الصحة بان توضح للشعب موضوع اللقاحات وكيفية تلقيحها والفئات المستهدفة.

وقال “من حق الشعب أن يعرف كيف يتم توزيع اللقاح”، موضحاً أن “المركز الوطني لمكافحة كورونا هو من يتخذ القرار بتوزيع اللقاحات على الفئات ذات الاولوية في التطعيم وهم الكوادر الطبية وكبار السن المصابون بأمراض مزمنة”.

المصدر: فارس