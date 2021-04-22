البابا يلتقي الحريري عارضاً الدور الذي يمكن أن يقوم به الفاتيكان لمساعدة لبنان (الوكالة الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2021 - 13:18

البابا يلتقي الحريري عارضاً الدور الذي يمكن أن يقوم به الفاتيكان لمساعدة لبنان (الوكالة الوطنية)

منذ 22 mins 22 April، 2021
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