البابا يلتقي الحريري عارضاً الدور الذي يمكن أن يقوم به الفاتيكان لمساعدة لبنان (الوكالة الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2021 - 13:18
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البابا يلتقي الحريري عارضاً الدور الذي يمكن أن يقوم به الفاتيكان لمساعدة لبنان (الوكالة الوطنية)
منذ 22 mins
22 April، 2021
البابا
الحريري
لبنان
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