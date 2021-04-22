أبرز عناوين الصحف اللبنانية اليوم الخميس 22-04-2021

الأخبار

غادة عون تدخل شركة مكتّف في مواجهة «السلطة العميقة»: «تهريب» 9 مليارات دولار!

الراعي: لا يحقّ للحريري تسمية الوزراء المسيحيّين

خطة «التربية» تفشل: لا عودة الى المدارس والامتحانات في المجهول

النهار

هجمة الغوغاء… حتى الهزيمة الكاملة للقضاء!

اللواء

توازن رعب عند “بوابة مكتف”: عون لوح بالحرس الجمهوري لحماية غادة!

الحريري في روما للقاء البابا.. وباسيل على موقفه بعد عشاء بكركي

الديار

حرب التدقيق تستعر: عون تتجاوز بيان «القضاء الاعلى» وتضع اليد على «داتا» شركة مكتف

الجيـــش والقــضاء ومصــرف لبــــنان… ثـــلاثة أعــمــدة إذا إنـــهــارت انهـــار لبــــنان

البناء

الفوضى السياسيّة صارت قضائيّة… والخشية من الفوضى الأمنيّة تُشغل الخارج

الاشتباك القضائيّ مستمرّ رغم قرار المجلس الأعلى… وعون مصمّمة على الداتا

دياب حصل على تعهّد قطري بتمويل البطاقة التمويلية بـ 500 مليون دولار

المصدر: صحف