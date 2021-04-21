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April 21 2021 - 22:30

تقرير مصور | البطاقة التموينية بين الاماني والواقع

منذ 40 mins 21 April، 2021
البطاقة التموينية
تقارير مصورة - لبنان

التوجهُ لرفعِ الدعم ، يتزامنُ معَ حديثٍ عن البطاقةِ التموينية، فما هي مُعَوِّقاتُها؟

 

المصدر: المنار

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