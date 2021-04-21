وزارة الصحة: تسجيل 2082 إصابة و32 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2021 - 18:44

وزارة الصحة: تسجيل 2082 إصابة و32 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 19 mins 21 April، 2021
وزارة الصحة العامة
عاجل - لبنان

اعلنت ​​وزارة الصحة​ العامة​ في تقريرها اليومي، “تسجيل 2082 حالات جديدة مُصابة بفيروس كورونا المستجد (​كوفيد 19​) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 515088 حالة”.

وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 2072 حالة إصابة بين المقيمين و10 حالات بين الوافدين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 32 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 7027”.

وذكرت أنّ “عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 1606، من بينها 721 حالة في العناية المركّزة”، لافتةً إلى أنّ “عدد الفحوصات المخبريّة ليوم أمس هو 18731”.

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المصدر: بريد الموقع

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