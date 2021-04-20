القوات التشادية: مقتل أكثر 300 مسلح و5 من جنود في الاشتباكات شمالي البلاد

أعلنت القوات التشادية عن مقتل أكثر من 300 مسلح قادوا توغلا قبل ثمانية أيام شمالي البلاد، إضافة إلى مقتل خمسة من جنودها في الاشتباكات.

وقال الناطق باسم الجيش التشادي الجنرال عازم برماندوا أغونا في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: “على جانب العدو، تم تحييد أكثر من 300 متمرد وتوقيف 150 في الاشتباكات”.

وأضاف أنه “سقط خمسة عناصر من الجيش التشادي”، مشيرا إلى أن “الوضع هادئ في الوقت الحالي على الجبهة”.

وكانت الحكومة التشادية أعلنت يوم السبت أن هجوم المسلحين في مقاطعتي تيبستي وكانيم انتهى، إلا أن الاشتباكات استؤنفت مساء أمس الأحد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية