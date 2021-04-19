مقتل قيادي بارز لدى طالبان داخل باكستان وداعش يعلن مسؤوليته

قتل قائد بارز لدى حركة طالبان لولاية ننغرهار أثناء تواجده داخل باكستان، حسبما أعلن حاكم الولاية، ضياء الحق عمارخيل، عبر (تويتر)، اليوم الاثنين، فيما أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته. وقال عمارخيل إن “مولوي نايك محمد، وهو قائد بارز لطالبان في ننغرهار شرق البلاد، قتل ظهر اليوم في معسكر حاجي…في بيشاور، فيما أصيب اثنان من مرافقيه”.

ولم يبين الحاكم ملابسات مقتل القيادي في طالبان، ولكن مصدرا أمنيا أبلغ سبوتنيك أنه قتل على يد مسلحين مجهولين، قبل أن تنقل وسائل إعلام أفغانية تبني تنظيم “داعش” المسؤولية عن الهجوم.

واتسمت العلاقات بين أفغانستان وباكستان بالتوتر، حيث تتهم كابول إسلام أباد بإيواء قادة حركة طالبان، فيما تتهم إسلام أباد كابول بالسماح لمسلحين مناهضين للحكومة بشن هجمات ضد باكستان من الأراضي الأفغانية. ولكن باكستان تؤكد في الفترة الحالية دعمها لخفض حدة العنف في أفغانستان، ورغبتها في فتح صفحة جديدة من العلاقات مع كابول، ودعم مسار عملية السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان. وتنخرط إسلام أباد حاليا في الاجتماعات الرامية لدعم عملية السلام الأفغانية.

المصدر: سبوتنيك