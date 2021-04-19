مراوحة سلبية في ملف التأليف تزعج الرئيس بري – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2021 - 22:44

مراوحة سلبية في ملف التأليف تزعج الرئيس بري

منذ 1 ساعة 19 April، 2021
تقارير مصورة - لبنان

في ملفِ التأليف الحكومي: مراوحةٌ سلبيةٌ تُزعجُ الرئيس بري.

المصدر: قناة المنار

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