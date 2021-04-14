واعظي: رسالة التخصيب سلمية والكيان الصهيوني وراء التخريب في نطنز

أكد مدير مكتب الرئيس الايراني محمود واعظي أن “رسالة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمائة سلمية كجميع انشطة البلاد النووية”، معلناً أن “الكيان الصهيوني وراء العمل التخريبي الذي وقع في منشاة نطنز النووية”.

وقال واعظي، في تصريح صحفي في ختام اجتماع الحكومة الاربعاء، “فيما يتعلق بالتخصيب بنسبة 60 بالمائة فمن الطبيعي أن رسالة جميع انشطتنا النووية سلمية ويتم اطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اطار مذكرة بكل هذه الاجراءات”.

وأضاف “من جانب آخر، كلما طالت المفاوضات تزداد ضغوط الحظر، ورغم أن الحكومة الأميركية الجديدة أعلنت أن الضغوط القصوى المفروضة من قبل ترامب فشلت، إلا أنها اثبتت بالحفاظ عليها أنها تواصل ذات المسار”.

وتابع مدير مكتب رئيس الجمهورية “كما أن لنا مؤشرات عن الحادث الاخير في منشأة نطنز تدل على ان الكيان الصهيوني يقف وراءها”، لافتاً إلى أنه “قررنا القيام ببعض الامور حول سلسلة أجهزة الطرد المركزي “آي آر 6″ والتخصيب بنسبة 60 بالمائة”.

وحول زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى طهران، قال “لقد تمت دراسة جميع ابعاد التعاون بين البلدين خلال الزيارة. من الطبيعي ان الاتفاق النووي كان احد المواضيع التي جرى البحث حولها وقد اعلن الروس دعمهم على الدوام وتم التأكيد على ذلك خلال هذه الزيارة ايضاً”.

المصدر: فارس