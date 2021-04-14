وزراء الناتو يجرون مؤتمرًا عبر الفيديو حول أفغانستان وأوكرانيا

أعلن حلف الشمال الأطلسي أن أمينه العام ينس ستولتنبرغ سيستقبل اليوم الأربعاء في مقر الحلف في بروكسل، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، ووزير الحرب أوستن للويد، للمشاركة في مؤتمر عبر الفيديو مع وزراء الخارجية والدفاع لدول الحلف.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للناتو “حلف الشمال الأطلسي سيجري اجتماعاً بصيغة مؤتمر عبر الفيديو مع وزراء الخارجية ووزراء الدفاع لدول الناتو بمشاركة وزيري الخارجية والحرب الأمريكيين”.

ولم يذكر البيان أي معلومات حول جدول أعمال الإجتماع، لكن بحسب بيانات وسائل الإعلام، ستناقش الأطراف الوضع في أوكرانيا ومستقبل بعثة الحلف في أفغانستان.

المصدر: وكالة سبوتنيك