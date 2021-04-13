أولمرت: نتنياهو متعجرف وهو مستعد لبيع أمن “إسرائيل” من أجل تحقيق أمنه الشخصي

اتهم رئيس الحكومة الأسبق في كيان العدو الإسرائيلي أيهود أولمرت الثلاثاء رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو “بالوقوف خلف التسريبات الأمنية حول الهجمات ضد إيران، لأهداف تخدم مصالحه السياسية الشخصية”.

ووصف أولمرت نتنياهو بأنه “شخصية متعجرفة ويتعمد تسريب الأخبار إما بشكل شخصي أو من خلال العصابة المحيطة به”، وتابع أنه “يفعل ذلك قصدا لتحقيق بعض الأهداف”.

وأشار أولمرت إلى أن “نتنياهو يحاول استغلال هذه الهجمات الأمنية لفرض ضغوط على شركائه المحتملين في الائتلاف الحكومي، بإظهار أن الوضع الأمني غير مستقر وأنه يمكن أن يتطور لحرب، إلى جانب محاولاته استفزاز الأميركيين، في ظل احتمال دخولهم في اتفاق جديد مع طهران، وربما تعطيل هذا الاتفاق”، وأضاف “نتنياهو مستعد لبيع أمن إسرائيل من أجل تحقيق أمنه الشخصي”.

المصدر: فلسطين اليوم