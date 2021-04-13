“فيسبوك” يطرح تقنية جديدة خاصة بلقاحات “كورونا”

طرح موقع “فيسبوك” تقنية جديدة، خاصة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

أوضح تقرير منشور عبر موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص، أن فيسبوك بدأ في عرض إشعارات التطعيم الحكومية الخاصة بلقاحات “كوفيد 19”.

ويسعى فيسبوك من خلال تلك التقنية إلى ربط الأشخاص بالمعلومات الخاصة بمكان إقامته وإشعارات الإدارات الصحية المحلية، حول كيفية حصوله على اللقاء.

وبدأ موقع “فيسبوك” في تطبيق تلك التقنية بالولايات المتحدة الأمريكية على غرار التقنيات السابقة التي أطلقتها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، وتسعى حاليا لأن تطورها في أكثر من دولة في العالم.

ويمكن أن يستخدم الأشخاص إشعارات فيسبوك الجديدة، من أجل العثور على أماكن تقديم اللقاح في مناطق سكنهم وحجز موعدا للتطعيم.

المصدر: سبوتنيك