ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 73.1 % إلى 165.72 مليار دولار أميركي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2021 - 09:50

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 73.1 % إلى 165.72 مليار دولار أميركي

منذ 1 ساعة 13 April، 2021
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