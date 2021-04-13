ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 73.1 % إلى 165.72 مليار دولار أميركي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2021 - 09:50
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ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 73.1 % إلى 165.72 مليار دولار أميركي
منذ 1 ساعة
13 April، 2021
التبادل التجاري
الصين
الولايات المتحدة
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