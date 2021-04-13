بلينكن يعتزم لقاء نظيره الأوكراني خلال زيارته لبروكسل

أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يعتزم لقاء نظيره الأوكراني دميتري كوليبا خلال زيارته لبروكسل بين 13 و15 نيسان/أبريل الجاري.

وذكر القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا فيليب ريكر، أن بلينكن سيشارك يوم 13 نيسان/أبريل في اجتماع اللجنة المشتركة مع المندوبين الدائمين لدول حلف الناتو في بروكسل.

ومن المتوقع أن يعلن الناتو في ختام الاجتماع عن ضرورة “تفادي التصعيد” على الحدود الروسية الأوكرانية.

وقال ريكر: “سنواصل الاستفادة من الفرص لمناقشة (الوضع في أوكرانيا) مع الحلفاء. وسيحضر وزير الخارجية الأوكراني الاجتماع. وستكون لدى وزير الخارجية الأمريكي إمكانية لقائه في وقت لاحق في بروكسل”.

المصدر: وكالات