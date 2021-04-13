كورونا في البرازيل.. تسجيل آلاف الإصابات والوفيات الجديدة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 35785 إصابة و1480 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في البرازيل أكثر من 13.5 مليون حالة، فيما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 354617، وفقا لبيانات الوزارة.

وتشهد البرازيل قفزة ملحوظة في أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تسجل الإصابات الجديدة بعشرات الآلاف، إضافة إلى آلاف الوفيات.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة.

المصدر: وكالة رويترز