كورونا في المغرب.. تسجيل 740 إصابة جديدة و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم السبت تسجيل 740 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 625 حالة يوم الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 501688 حالة.

كما سجلت المملكة 6 حالات وفاة نزولا من 12 وفاة الجمعة، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 8891 حالة.

وقررت الحكومة المغربية الأسبوع الماضي تمديد حالة الطوارئ شهرا إضافيا حتى العاشر من مايو المقبل “بما يتلاءم مع الوضع الوبائي”.

وكانت الحكومة قررت أيضا الإبقاء على حظر التجول الليلي خلال شهر رمضان، وذلك في إطار مساعيها لمكافحة الطفرات الجديدة لفيروس كورونا.

المصدر: وكالة رويترز