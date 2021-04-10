مقتل 42 عنصرا من حركة “طالبان” في عمليات أمنية بولاية قندهار

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية السبت، مقتل 42 عنصراً من حركة “طالبان” المتشددة في عمليات أمنية بولاية قندهار جنوبي البلاد. وذكرت الوزارة، في بيان “خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية استهدفت قوات الدفاع والأمن بدعم من سلاح الجو عناصر من حركة طالبان في منطقتي أرغنداب وزهاري بإقليم قندهار، ما أسفر عن مقتل 42 من عناصر طالبان وإصابة 5 آخرين”.

وأضاف البيان “وتم خلال تلك العمليات في قندهار اكتشاف 220 لغما وإبطال مفعولها إضافة إلى ضبط 8 أنواع مختلفة من آليات العدو وتدمير 14 آلية أخرى مع كمية من الأسلحة والذخائر”.

المصدر: سبوتنيك