النائب ايهاب حمادة: لتجاوز الكيد السياسي وتشكيل الحكومة سريعا

دعا عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة خلال رعايته حفل تكريم فرق التتبع والترصد المتطوعين لمواجهة وباء كورونا الذي اقيم في مجمع سيد الشهداء في الهرمل، في حضور فاعليات بلدية وحزبية صحية، الى “ان نذهب جميعا إلى تشكيل سريع لحكومة تنهض بأعباء الحياة في لبنان، وتواجه جائحة كورونا التي تشكل مع جائحات اخرى، كجائحة ارتفاع الدولار الذي يشبهها في الأضرار والأخطار السلبية، خطرا على حياة الناس وعلى مستقبلهم ووجودهم”.

وقال “إن مواجهة الجائحات المختلفة لا يمكن إلا بالتكاتف والتنازل عن مصالح ضيقة أن نعبرها لكي ننهض بلبنان المهدد بالخطر ، فيما البعض لا يلتفت إلى هذه الحقيقة التي حذر منها كبار القوم في لبنان”.

ودعا جميع “المعنيين في لبنان الى ان يتجاوزوا الكيد السياسي الحاصل، وقال”الذي يعتبر انه يسجل أهدافا في مرمى فريق لبناني ،إنما يسجل أهدافا في وجود الكيان اللبناني ومستقبل وحياة اللبنانيين جميعا”.

وتابع “لا يظنن أحد انه ينجو بممارسة هذا الكيد والتمسك بالمصالح الضيقة على حساب اللبنانيين جميعا، وليس لدينا أي ترف من الوقت، لأن نمارس هذا الكيد السياسي بحق أنفسنا”.

وأشاد النائب حمادة بـ “فرق التتبع والترصد في مواجهة كورونا التي عملت وما زالت بروح استشهادية في خدمة الناس”، داعيا الأهالي إلى “التسجيل في منصات اللقاح، لان الثابت الوحيد في ظل النقاش العلمي، فهو الوسيلة الوحيدة المتاحة الآن، لتحصين المجتمع وفي المستقبل، وأن مسؤوليتنا الجديدة ان نتابع مع أهلنا لنكثف التسجيل على منصات اللقاح لتحصين مجتمعنا”.

وتخلل الحفل كلمات لكل من رئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري الهق، ولمسؤول قطاع الهرمل في “حزب الله” علي علوه، اشادت ب”فرق التتبع والترصد التي عملت بكل جد ونشاط ومسؤولية وفي كل المجالات، رغم كل المعوقات لمواجهة جائحة كورونا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام