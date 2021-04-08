الشرطة المالية الإيطالية تعتقل حوالي 70 شخصاً وتصادر ممتلكات بقيمة 1 مليار يورو

أعلنت قيادة الحرس المالي الإيطالي (الشرطة المالية) الخميس، أن القوات الخاصة التابعة لوكالات إنفاذ القانون الإيطالية قامت فجر اليوم بتنفيذ عملية واسعة النطاق لمكافحة الجرائم المنظمة، وأنه تم خلال العملية، اعتقال حوالي 70 شخصًا ومصادرة ممتلكات بقيمة 1 مليار يورو. وتم تنظيم العملية وتنفيذها بإشراف مكتب المدعي العام لمكافحة المافيا والإرهاب، وشارك فيها الحرس المالي و كاربينيري من مقاطعات روما ونابولي وكاتانزارو وريجيو كالابريا.

ووفقا للمعلومات الأولية، فإن الحديث يدور عن احتيال مالي كبير يتعلق بالمنتجات النفطية. ووجهت إلى المعتقلين تهمة التورط في أنشطة المافيا وغسيل الأموال والتهرب الضريبي وجرائم أخرى. وصادر ضباط إنفاذ القانون العديد من الممتلكات العقارية ومبالغ كبيرة من المال، كما استولوا على عدد من الشركات التي كانت تسيطر عليها المافيا.

المصدر: سبوتنيك