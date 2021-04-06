ظريف: محادثاتنا مع المسؤولين الاوزبكيين كانت مثمرة جدا

وصف وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف محادثاته التي اجراها مع المسؤولين الاوزبكيين بانها كانت مثمرة جدا.

وكتب ظريف في تغيدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء الاثنين اشعر بالسرور للقاء رئيس جمهورية اوزبكستان ميرضيايف ووزير الخارجية كامل اوف.

ووصف المحادثات التي اجراها بانها كانت مثمرة جدا ومبنية على ماض من العلاقات يعود الى الف عام للمضي بالتعاون الثنائي والاقليمي الى الامام واضاف ان المحطات التالية هي قرغيزيا وكازاخستان وتركمنستان.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد وصل الى طشقند صباح الاثنين واجرى محادثات مع نظيره الاوزبكي عبدالعزيز كامل اوف كما التقى رئيس الجمهورية شوكت ميرضيايف للبحث في العلاقات الثنائية واهم التطورات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: وكالة ارنا