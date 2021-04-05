السيسي اتصل بالملك الاردني وعبر عن التضامن والدعم

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاحد أجرى اتصالا هاتفيا مع الملك الأردني عبد الله الثاني، أكد فيه على “تضامن مصر الكامل مع الأردن ودعمها لقرارات الملك”.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها أن “السيسي اطمأن خلال الاتصال على استقرار الأوضاع في الأردن الشقيق، مجددا تضامن مصر التام حكومة وشعبا مع الأردن، ومعربا عن الدعم الكامل لكل القرارات الأخيرة التي اتخذها الملك عبد الله الثاني من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة”..

وقال البيان إن “العاهل الأردني أعرب عن خالص تقديره لمساندة ودعم السيد الرئيس، الأمر الذي يجسد عمق وقوة أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين”.

المصدر: روسيا اليوم