الجيش العاجي: هجومان في شمال ساحل العاج اوقعا 6 قتلى بينهم 3 ارهابيين

خلف هجومان ليل الأحد – الاثنين على “مركزين للجيش” في شمال ساحل العاج قرب الحدود مع بوركينا فاسو، 6 قتلى على الأقل بينهم عسكريان وعنصر درك و3 “ارهابيين”، وفق ما أعلن الجيش في بيان.

وجرى الهجوم الأول في منطقة كافولو و”شنه زهاء 60 إرهابيا مدججين بالسلاح جاؤوا من بوركينا فاسو”، وفق ما أفاد الجيش الذي تحدث أيضا عن “4 مصابين” في صفوفه وتوقيف 4 مهاجمين و”حجز معدات لوجستية”.

وأضاف الجيش في بيان وقعه رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال لاسينا دومبيا أن “الهجوم الثاني جرى في كولوبوغو حيث استهدف أفراد مجهولون مركزا للدرك”.

وأكد “مقتل عنصر درك عاجي ولا مصابين. ولم نسجّل ضحايا في صفوف العدو حتى الآن”.

المصدر: وكالات