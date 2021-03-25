فرنسا: مستعدون لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار كورونا

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران،أمس الأربعاء، إن”الحكومة الفرنسية مستعدة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة إذا ما فشلت القيود الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا”.

ورأى فيران أن “هذه الإجراءات يمكن أن تساعد في عكس الاتجاه.. إذا لم يحدث ذلك، فسنتخذ إجراءات أكثر صرامة”، مشيرا إلى أنه “لا يزال أمامنا بضعة أسابيع صعبة”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توقع أن تمر بلاده بما وصفها بـ “فترة صعبة” في مكافحة جائحة كورونا، حتى منتصف شهر أبريل القادم.

بينما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، أن فرنسا تمر بموجة ثالثة من وباء فيروس كورونا.

المصدر: رويترز