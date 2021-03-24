طائرات الاحتلال الاسرائيلي تشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2021 - 03:40

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة

منذ 35 mins 24 March، 2021
أخبار موقع المنار

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