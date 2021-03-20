تقرير مصور | تخوف صهيوني من بقاء نتنياهو كزعيم فاسد على رأس السلطة في الكيان

تزداد حدة التوتر والانقسام في كيان العدو لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات، الا ان عامل هذا الانقسام الاساسي يتثل بوجود نتنياهو كزعيم فاسد على رأس السلطة حيث تتخوف اوساط العدو من بقائه في رئاسة الحكومة وما يمكن ان يتركة ذلك من خطر على مستقبل الكيان العبري.

علاقة ٌوثيقة ٌتربط ُبين َالازمة ِالسياسيةِ المستعصية ِفي الكيان ِالصهيوني وبين َوجود شخصية ِبنيامين نتنياهو الذي يتربع ُعلى كرسي ِرئاسة ِالحكومة منذ ما يقارب الاثني عشر عاماً. الخبراء ُوالمراقبون الصهاينة ُاعتبروا ان نتنياهو يمثل ُورماً خبيثا ًاصاب َالحياة َالسياسية َوقد ذهب رئيس ُحكومة ِالعدو السابق ايهود اولمرت الى القول ِان الانتخابات ِالحالية َتمثل ُصراعَ بقاء ٍبين َوجود ِنتنياهو ووجود ِاسرائيل كدولة ٍذات ِنظام ٍديمقراطي ٍ بحسب تعبيره وزعمِه.

وقال يارون ديكل، محلل سياسي صهيوني “هذه الانتخابات ُفيها الكثير من السطحية ِوالعبثية ِوالعدمية وهي منتفخةٌُ ومبالغٌ فيها ومليئة ٌبالشعارات ِومتعفنة ٌوخالية ٌمن المحتوى ِوليس لها قيمة ٌمنذ انطلاق الحملات ِالانتخابية. “

وقالت دانا فايس، محللة سياسية صهيونية “نتنياهو يفعل ُكل َشيء من اجل الانتصار ِوهناك عملية ُاجتياز ٍللخطوط ِالحمر كما الحال في العلاقاتِ مع الامارات ِالتي هي الانجاز ُالجوهري ُلنتنياهو الذي ارسلَ رئيس َالموساد من اجل اقناع ِالاماراتيين بانه سيأتي للحوار ِحول َالموضوع الايراني، وقد استخدم ًنتنياهو الامارات ِفي حملته الانتخابية ِحيث قال ان وليَ العهد ِالاماراتي تطوع َلتقديم ِالمال ِلاسرائيل َومن الخسارة ِان َيسقط َهذا الامرُ على مذبح ِالحملة الانتخابية.”

الصراع ُعلى بقاء ِنتنياهو في السلطة ِمع كل ِالاثار ِالخطيرة ِعلى الحياة ِالسياسية الصهيونية ِاو رحيلِه كان العنوان َالرئيسي َلاغلب ِالحملات ِالانتخابية للاحزاب الصهيونية.

وقال نفتالي بينت زعيم حزب يمينا الصهيوني “الطريق ُالوحيدة لهزيمة ِنتنياهو هي من اليمين، لان َغالبية َاسرائيل َيمينية، واذا وضعنا الاصوات َفي مكان ٍاخر َفإننا سنصل ُالى انتخابات ٍخامسةٍ، لان نتنياهو لن يتمكن َمن تشكيل ِحكومة.”

وقال رفيف دروكر، محلل سياسي صهيوني “وفق َالاستطلاعات ِفإن نتنياهو يعزز ُقوتَه وهو يقترب ُجدا ًمن نسبة ِواحد ٍوستين عضوٍ في الكنيست، والاهم ُهو ان احتمال َقيام ِحكومة ٍاخرى من دون نتنياهو هو احتمال ٌغير ُقائم ٍتقريبا ًوالخيار ُهو ان يشكل َنتنياهو حكومة َيمين ٍاو انتخاباتٍ خامسة”.

صحيفة ُمعاريف الصهيونية حذرت من فوز ِنتنياهو في الانتخابات ِوتشكيلِه حكومةً جديدة ًلان ذلك سيكون ُبمثابة ِضربة ٍقاضية ٍلكل ِما تبقى من عمل ِالمؤسسات القانونية ِوسببٍ لتحويل ِنظام ِالحكم ِالى سلطة ِاستبدادِ الفرد ِالمطلقة.

المصدر: المنار