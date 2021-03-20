الاحتلال التركي ومرتزقته يواصلون قصف بلدة عين عيسى ومحيطها بالرقة.. ونزوح عدد من العائلات باتجاه المناطق الآمنة

شهدت بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي نزوح عدد من العائلات جراء استمرار قصف قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين للبلدة ومحيطها.

وذكرت مصادر سورية أنه “جراء استمرار قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين بقصف بلدة عين عيسى بالمدفعية تشهد البلدة حركة نزوح عدد من الأسر تاركين منازلهم وممتلكاتهم خوفاً على حياتهم وأولادهم قاصدين المناطق الآمنة البعيدة عن مرمى مدفعية الاحتلال”.

واستشهد أمس طفل وأصيب 4 مدنيين بجروح جراء تجدد اعتداء قوات الاحتلال التركي بقذائف بالمدفعية على محيط بلدة عين عيسى والطرقات المؤدية إليها.

المصدر: سانا