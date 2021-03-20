واعظي: نحن اليوم اقرب من أي وقت مضى من تحقيق الانتصار النهائي في جبهة الحظر

واضاف “لقد اقتربنا من تحقيق النصر النهائي في جبهة الحظر أكثر من أي وقت مضى، كما نخطو في جبهة مكافحة كورونا، بسرعة باتجاه تصنيع اللقاح الايراني فضلا عن توفير اللقاح الاجنبي لأبناء الشعب”.

واعتبر ان “ثمة أيام مشرقة تنتظر الشعب حيث تحققت جميع الانجازات بفضل الصمود والحكمة والتفهم الرفيع لأبناء الشعب”. ولفت الى ان الشعب الايراني “اجتاز عاماً صعباً وشاقاً حيث فرضت عليه معركة غير متكافئة في مواجهة الضغوط القصوى من قبل أعدائه ومكافحة كورونا ورغم آلامه بسبب اقسى اجراءات الحظر في التاريخ المعاصر لكنّه لم يستسلم”. واكد ان الشعب الايراني “أثبت أن جميع الصعاب كالحظر وكورونا والاعداء لايستطيعون دحره بفضل تمسكه بالتضامن والوحدة”.