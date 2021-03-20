الوزير حمد حسن للمنار: العراق سيقدّم النفط الأسود مقابل تقديم لبنان للخدمات الطبية

أعلن وزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن لقاح “استرازينيكا” أصبح مستوفيًا للشروط، وأن جرعات منه ستصل إلى لبنان في وقت قريب.

وكشف الوزير حسن، عن كمية لقاحات فايزر والفترة الزمنية التي ستصل فيها إلى لبنا، وقال في حديث لقناة “المنار” إنه “وصل 170 ألف لقاح إلى لبنان في الفترة من 13 شباط إلى 16 آذار”، مضيفاً “حتى نهاية شهر آذار سيصل 250 ألف لقاح، وفي شهر نيسان أمّنا 190 ألف لقاح يعني تقريبًا 50 ألف لقاح كل أسبوع” ، وتابع “أما في شهري أيار وحزيران سيكون الفرج، حيث سيكون لدينا 910 آلاف لقاح”، لافتاً إلى أنه “منذ أسبوع استطعنا تحصيل عقد إضافي مع فايزر بتأمين 750 ألف لقاح”.

واعلن الوزير حسن، أن وزير الصحة العراقي الدكتور حسن التميمي اتصل به أمس وأبلغه أنه سيزور لبنان الأربعاء المقبل، حيث سيتم إبرام اتفاقية النفط الأسود مقابل الخدمات الطبية والكوادر الطبية والأكاديمية، أي أن العراق سيقدّم النفط الأسود مقابل تقديم لبنان للخدمات الطبية، نافياً وزير الصحة حمد حسن أن يكون في لبنان حاليا موجة ثالثة من انتشار فيروس كورونا، وقال “لا نريد أن تتحول الأعياد إلى مآتم، ولا أريد اليوم في عيد الأم أن أسبب الإصابة للأمهات، ونصرّ ونوصي بعدم تحويل الفرح إلى ترح”.

المصدر: موقع المنار