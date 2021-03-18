وزارة الصحة: 45 حالة ايجابية على متن رحلات ايجابية وصلت في 14 و15 و16 الحالي

افادت وزارة الصحة العامة، انه “باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار في 14 و15 و16 آذار، أظهرت النتائج وجود خمس وأربعين (45) حالة إيجابية.

وجاء إقفال نتائج 14/3/2021 كالتالي:

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالتان إيجابيتان)

رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (إحدى عشرة حالة إيجابية)

رحلة دمشق : شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (أربع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)

رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 15/3/2021 كالتالي:

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (خمس حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة برلين : شركة SR رقم 110 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالتان إيجابيتان).

وجاءت نتائج الدفعة الأولى من 16/3/2021 كالتالي:

حلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة برلين : شركة EW رقم 8982 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام