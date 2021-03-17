بايدن يعد بالرد على “التدخل الروسي” في انتخابات الرئاسة الأميركية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 17 2021 - 17:58

بايدن يعد بالرد على “التدخل الروسي” في انتخابات الرئاسة الأميركية

منذ 8 mins 17 March، 2021
جو بايدن
أخبار دولية - الولايات المتحدة

وعد الرئيس الأميركي جو بايدن، بالرد على “التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة”. وقال بايدن، في مقابلة مع شبكة “إيه بي سي نيوز” الأميركية، تم إذاعتها الأربعاء ردا على ما إذا كان يعتبر بوتين “قاتلا”، رد بالموافقة، لافتًا إلى أنه “سيرد على تدخل بوتين في الانتخابات الأميركية الأخيرة”.

من جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما، ليونيد سلوتسكي الأربعاء، أن التهديدات التي توجهها الولايات المتحدة ضد روسيا “لن يتم تجاهلها، بل ستجد ردًا واضحًا ومناسبًا عليها من موسكو”. وأضاف أن “روسيا لم تتدخل ولن تتدخل في الانتخابات الأميركية. أما جميع التصريحات التي تعلن العكس فإنها هراء”. ونفت روسيا مرارا الاتهامات بشأن تورطها بالتدخل في الانتخابات الأميركية قديماً وحديثاً.

المصدر: سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة