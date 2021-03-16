وزارة الصحة لا تمانع الإستيراد الخاص للقاح مع ضرورة التنسيق معها – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2021 - 20:40

وزارة الصحة لا تمانع الإستيراد الخاص للقاح مع ضرورة التنسيق معها

منذ 15 mins 16 March، 2021
وزارة الصحة العامة
لبنان

صدر عن وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن قرار يتعلق بإصدار وثيقة تلقيح رسمية للملقحين من خارج الخطة الوطنية، من الذين تلقوا الجرعة الأولى خارج لبنان وأحضروا معهم الجرعة الثانية من اللقاح بظروف فضلى، أو ممن تلقوا اللقاحات من خلال مبادرات خاصة.

وينص القرار على “ضرورة أن يجري هؤلاء فحص المناعة IgG بعد أسبوعين من استكمال الجرعة الثانية من اللقاح والحصول على وثيقة رسمية من مختبر معتمد على الأراضي اللبنانية أو خارجها تثبت نتيجة هذا الفحص. كما عليهم إبراز تقرير طبي على وصفة طبية موحدة موقعة وممهورة بختم طبيب مسجل في إحدى نقابتي الأطباء في لبنان.

وبناء على هذه المستندات تصدر مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة العامة وثيقة رسمية تصادق على صحة تلقيح الشخص المعني،

من جهة ثانية، تلفت وزارة الصحة العامة أنها لا تمانع الإستيراد الخاص للقاح في ظروف ملائمة تضمن جودته، مع ضرورة التنسيق مع الوزارة بهدف المواكبة والتوثيق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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