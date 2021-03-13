الطقس في لبنان غدا الأحد قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بالحرارة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس في لبنان غدا الأحد قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وملحوظ على الجبال والداخل، وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء ليل الإثنين، حيث يتأثر تدريجا بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر.

– الطقس المتوقع في لبنان

السبت: غائم جزئيا يتحول تدريجا الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال والداخل، كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات صباحا ومساء.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وملحوظ على الجبال والداخل.

الإثنين: غائم جزئيا بسحب مرتفعة، وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، يتحول تدريجا ليلا الى غائم بسحب منخفضة مع ضباب على المرتفعات، تنشط الرياح خلال الليل ويتحول الطقس تدريجا بعد منتصف الليل الى ماطر.

الثلاثاء: غائم اجمالا وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال والداخل، كما تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة برياح ناشطة وبرق ورعد.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 الى 19 درجة، فوق الجبال من 3 الى 14 درجة، في الداخل من 4 الى 16 درجة.

– الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية نهارا، جنوبية شرقية ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س .

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70 %.

– حال البحر: مائج.

– حرارة سطح الماء: 20°م.

– الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام