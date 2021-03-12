وديع الخازن رحب بإعادة تنشيط لجنة الحوار بين بكركي وحزب الله

رحب عميد “المجلس العام الماروني” في لبنان وديع الخازن “بإعادة تنشيط لجنة الحوار بين بكركي وحزب الله وإحياء اجتماعاتها”.

وتمنى الخازن الجمعة أن “تثمر هذه المساعي انتعاشا في نبض الحياة الوطنية، والوحدة بين مختلف أبناء الوطن وصولا إلى قواسم مشتركة تؤسس لحلول جذرية تبدأ بتشكيل حكومة إنقاذ ومهمة كي تعطي فسحة أمل تكاد تكون الوحيدة في هذا الزمن المحبط والقاتم السواد”.

وقال الخازن إن “أشد ما يحتاجه الناس اليوم، وطن يشفق فيه القوي على الضعيف ويكفي شعبه ذل الحاجة والفقر والجوع والمرض”، وتابع “لقد سئم الناس بطولات وهمية واستعراضات إعلامية ولا إنسانية تنخر بلادا وتفقر عبادا”.

المصدر: بريد الموقع