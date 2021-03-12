المغرب يترقب الحصول على الدفعة الأولى من لقاح “سبوتنيك V” الشهر الجاري

أعلن وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب أنه من المرتقب أن تحصل المملكة على الدفعة الأولى من لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لفيروس كورونا في آذار/مارس الجاري.

وأكد الوزير المغربي في تصريح لوكالة EFE الإسبانية للأنباء أن الجهات المختصة المغربية وافقت على استخدام اللقاح الروسي لتطعيم السكان ضد فيروس كورونا، وأن وزارته حجزت مليون جرعة من المنتج الروسي.

وأضاف أن التوريدات ستكون بدفعتين، الأولى في مارس الجاري، والثانية في أبريل، لكن المواعيد الدقيقة ستعتمد على التزامات روسيا بالتعاقدات مع الدول الأخرى.

المصدر: وكالات