وفد عراقي زار الدمام بعد غرق سفينة وإنقاذ طاقمها

أعلنت وزارة الخارجية العراقية الخميس أن “وفدا عراقيا زار ميناء الملك عبد العزيز في محافظة الدمام السعودية لمتابعة حالة طاقم السفينة العراقية الغارقة هناك”.

وقال المتحدث باسم الوزارة العراقية أحمد الصحاف إن “وفدا من السفارة العراقية في الرياض زار ميناء الملك عبد العزيز في الدمام حيث مكان استضافة طاقم السفينة العراقية التي تعرضت إلى أعطال أدت إلى غرقها في المياه الدولية”، وأضاف أن “الوفد اطمأن على صحة أفراد الطاقم وتابع سير الإجراءات القنصلية الخاصة بهم لإعادتهم الى أرض الوطن”.

يذكر أن سفينة عراقية تحمل اسم “ديلما” قد تعرضت للغرق قرب السواحل السعودية، وتمكنت الفرق السعودية من إنقاذ طاقمها.

المصدر: روسيا اليوم