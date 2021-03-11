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March 11 2021 - 11:58

اليابان والولايات المتحدة: اجتماع على مستوى وزيري الخارجية والدفاع الأسبوع المقبل

منذ 16 mins 11 March، 2021
اليابان والولايات المتحدة: اجتماع على مستوى وزيري الخارجية والدفاع الأسبوع المقبل
أخبار دولية - اليابان

أعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية إن بلاده “ستعيد تأكيد علاقتها القوية مع واشنطن وتناقش الوضع الأمني الإقليمي “الصعب” في اجتماع “2+2″ لوزراء الخارجية والدفاع الأسبوع المقبل”. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو في مؤتمر صحفي دوري قبل الاجتماع الثنائي في 16 آذار/مارس، إن “الحلفاء سيهدفون إلى تعزيز قدراتهم على الردع والاستجابة في التعامل مع أمن المنطقة”.

وكانت صحيفة “فاينانشيال تايمز” ذكرت مطلع آذار/مارس الجاري نقلا عن مصادر مطلعة، أن “الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها، اليابان، والهند، وأستراليا، على خطة لتوزيع لقاحات ضد فيروس كورونا بآسيا، لمواجهة نفوذ الصين”.

وقال تقرير الصحيفة إن “البيت الأبيض أجرى محادثات مع أعضاء آخرين في الرباعية”، لافتا إلى أنها مبادرة دبلوماسية وأمنية بين البلدين.

المصدر: روسيا اليوم

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