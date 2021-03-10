مصرع سبعة وإصابة 20 في انقلاب حافلة على طريق السويس

لقي 7 أشخاص مصرعهم بينهم طفلان، وأصيب 20 آخرين جراء انقلاب حافلة، فجر الأربعاء، على طريق العين السخنة – السويس، شرقي مصر. وذكر موقع صحيفة الأهرام القومية المصرية، أن “7 مواطنين لقوا مصرعهم بينهم طفلان وأصيب 20 آخرون في حادث انقلاب أتوبيس فجر الأربعاء، بطريق العين السخنة – السويس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام”.

وبحسب ما نقله الموقع، فقد تلقى مدير أمن محافظة السويس إخطارا من قوات تأمين الطرق يفيد بانقلاب أتوبيس تابع لشركة شرق الدلتا للنقل، قادم من محافظة الشرقية بطريق (العين السخنة – السويس) متجه للعاصمة الإدارية.

وانتقلت لموقع الحادث 25 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى السويس العام، والمتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى، كما أعلنت حالة الطوارئ بمستشفى السويس العام لعلاج المصابين، وتم استدعاء جميع الأطباء للمشاركة في علاج مصابي الحادث. وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة للتحقيق تحت إشراف المحامي العام لنيابات السويس.

المصدر: سبوتنيك