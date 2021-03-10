صالحي: كلمة ايران النهائية هي فتوى الامام الخامنئي بحرمة القنبلة النووية

أكد مساعد الرئيس الايراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي أكبر صالحي أن “فتوى الامام السيد علي الخامنئي بحرمة القنبلة النووية هي كلمة ايران النهائية”. وقال صالحي، في حوار مع قناة “PBS” ، تم بث جزء منه مساء الثلاثاء وفي الرد على سؤال حول موضوع القنبلة النووية، إن “كل شخص يمكنه التحدث عن فكره وآماله ولكن عمليا يجب علينا العمل بما تقوله الفتوى”.

وردا على سؤال وهو انه لماذا ترى ايران حرمة القنبلة النووية فيما لا ترى حرمة الصواريخ بعيدة المدى قال إن “الصواريخ الباليستية تستخدم لضرب اهداف معينة تريد استهدافها، فيما القنبلة النووية مثلما جرى في هيروشيما وناغازاكي استهدفت سكانهما وذهب مئات الالاف ضحايا جراء ذلك”.

المصدر: ارنا