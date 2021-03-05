تقرير أمني يمني يكشف حجم التعاون بين العدوان وتنيظم “القاعدة” في مأرب

كشف جهاز الأمن والمخابرات اليمنية في تقرير استخباراتي الجمعة عن معلومات لأول مرة حول تنظيم القاعدة ونشاط قياداته وعناصره بمحافظة مأرب وعن الهيكل التنظيمي لما يسمى “ولاية مأرب” في التنظيم وصلتها بجبهات القتال الى جانب قوى العدوان السعودي الاميركي الاماراتي على اليمن، والتعاون القائم بين الطرفين.

وأشار التقرير الى “الاماكن التي يستخدمها التنظيم ومخازن السلاح والإمداد ومعسكرات التدريب والتأهيل التابعة له وطرق التهريب التي يتنقل فيها عناصر القاعدة وعلاقتهم بالعدوان ومرتزقته وتواجدهم ضمن جبهات القتال بمواجهة الجيش اليمني واللجان الشعبية”.

وأشار التقرير إلى أن “الهدف من خلال تقديم هذه المعلومات هو الكشف للرأي العام حجم التآمر على الشعب اليمني وكذا حجم الدعم والتسهيلات الذي تتلقاه هذه العناصر الإجرامية من قبل دول العدوان وعلى رأسها أمريكا والتي تزعم محاربتها لما تسميه الإرهاب”.

وأوضح التقرير ان “جهاز المخابرات اليمني سيوزع لاحقا بشكل تفصيلي معلومات مرفقة بخرائط وإحداثيات على مختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية”.

المصدر: موقع انصار الله