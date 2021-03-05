الشيخ ياسين:لبنان بات بحاجة الى مؤتمر وطني من أجل حماية وجوده من التدهور الداخلي والاعتداءات الخارجية

رأى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي أن”لبنان بات بحاجة الى مؤتمر وطني من أجل حماية وجوده من التدهور الداخلي والاعتداءات الخارجية والتي ليس اخرها الاعتداء الصهيوني بتلويث الشاطئ اللبناني”، متسائلا:”أين دعادة السيادة ودعاة التدويل من هذا الأمر ومن الخروقات اليومية والمتكررة للسيادة اللبناني جوا وبرا وبحرا حيث لم نسمع لهم صوت؟”.

وخلال تصريح له قال الشيخ ياسين إن:”سياسة الهدر والمحاصصة جعلت البلد في حالة كارثية وما زال المسؤولين متلهين ببيانات وبيانات مضادة ومستمرين بالعمل للحفاظ على مكاسبهم ومواقعهم، مما يؤكد عدم اهليتهم لحكم البلد، مشددا على أن البلد بحاجة لعقد مؤتمر وطني يضع النقاط على الحروف ويضع حلا يخرج البلاد من حالة التبعية والمحاصصة والطائفية ويضع الرجل المناسب في المكان المناسب ويحاسب الفاسدين ويعيد المال المسروق والمهرب الى الخارج بتواطئ حاكم مصرف لبنان مع بعض المسؤولين الفاسدين ورجال الاعمال تجار الازمة”.

وأضاف:” إننا نؤكد أنه يجب وقف لعبة الدولار التي جعلت اكثرية الشعب اللبناني تحت خط الفقر وتحديد المسؤولين عنها ومعاقبتهم اشد عقاب”.

وختم العلامة ياسين في ذكرى استشهاد القادة محمد سعد وخليل جرادي، حيث دعا الى الحفاظ على روحية المقاومة التي اسست لقوة لبنان ومناعته امام الكيان الصهيوني ومشاريعه، مشددا على” ضرورة حماية ارث الامام السيد موسى الصدر بالوحدة والمقاومة ومواجهة الفساد والفاسدين ونصرة المحرومين في كل العالم حتى لا يبقى محروم في لبنان”.

المصدر: مكتب الشيخ علي ياسين